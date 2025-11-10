На първи ноември във високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ бе приет по спешност 18-годишен състезател по мотокрос, пострадал тежко по време на професионално състезание. Пациентът постъпва с множествени фрактури – на двете бедрени кости, таза и шийния прешлен.

Незабавно е сформиран спешен екип под ръководството на проф. Асен Балтов, в състав д-р Власе Попоски, д-р Павел Тодоров и д-р Димитър Димитров. Специалистите извършват спешни комплексни оперативни интервенции – остеосинтеза на двете бедрени кости и таза.

Благодарение на перфектната логистика и сътрудничество на лекарите, навременната реакция и високия професионализъм, животът на пациента е спасен, а тежките фрактури са стабилизирани успешно. След няколкодневен престой в реанимация младият мъж е изведен в подобрено общо състояние.

„В момента младият мъж провежда активно рехабилитационно лечение с отлична перспектива за възстановяване и връщане към спортна активност“, сподели водещият ортопед и травматолог проф. Асен Балтов.

Проф. д-р Асен Балтов има дългогодишен опит в лечението на сложни фрактури и политравми. Бивш изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, преподавател и автор на множество научни публикации, той е сред пионерите в прилагането на съвременни минимално инвазивни техники и комплексен подход при тежки травми.

Случаят е пример за отличния синхрон между клиниките и безупречната организация на екипите. Благодарение на високата експертиза на ортопедите в ,Сърце и Мозък', модерната апаратура и прилаганите най-съвременни методи в ортопедията и травматологията, дори най-тежките травми могат да бъдат преодолени с пълно възстановяване и запазено качество на живот.