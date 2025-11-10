На 10 ноември църквата почита паметта на Свети апостоли Сосипатър, Ераст, Олипм и Родион и Куарат, като и на Преподобния Арсений Кападокийски.



Тези светии принадлежат към лика на седемдесетте Христови апостоли. От тях Олимп, или - Олимпан, за когото свети апостол Павел споменава в Посланието си до римляните (Рим. 16:15), отишъл със свети апостол Петър в Рим и там - по заповед на римския император Нерон бил посечен с меч в същия ден, в който бил разпнат свети апостол Петър.



Също и апостол Родион, или Иродион, който бил сродник на светия първовърховен апостол Павел (Рим. 16:11) и проповядвал словото Божие в Патра, където бил и епископ, съпровождал свети апостол Петър в Рим и в деня на неговото разпятие бил обезглавен.



Свети апостол Сосипатър бил родом от Ахаия и също бил сродник на апостол Павел, за което споменава сам апостол Павел в Посланието си до римляните (Рим. 16:11). Заедно със свети апостол Иасон той бил ученик на свети апостол Павел и пътешествал, проповядвайки Евангелието. След това бил епископ на Иконийската църква и починал в мир в дълбока старост.



Подобно на него, починал мирно в Господа и свети апостол Ераст, за когото също споменава свети апостол Павел в Посланието до римляните (Рим. 16:23). Свети апостол Ераст бил дякон и пазител на имуществото на Иерусалимската църква, а след това - епископ в Панеада.



Свети апостол Куарт, или Кварт, също споменат от свети апостол Павел (Рим. 16:23), пострадал много за своето благочестие, обърнал много гърци в Христовата вяра и мирно починал като епископ на град Берит.

Свети Арсений Кападокийски

Свети Арсений Кападокийски се родил село Фараса в Мала Азия около 1840 г., като при свето кръщение са нарекли момчето Теодор. Той се лишил от родителите си – Елефтерий и Варвара в ранна възраст. Получил образование в семинарията в Смирна (Измир). На 26 години приел монашески постриг в манастира св. Йоан Предтеча в Зинджи-Дере в Кесария (Турция).

Там бил ръкоположен като дякон и отправен от митрополит Паисий ІІ във Фараса да обучава децата на грамотност. През 1870 г. Арсений Кападокийски бил ръкоположен за свещеник и възведен в сан архимандрит. Пастирската дейност на свети Арсений продължила във Фараса 54 години.



Свети Арсений водел строг подвижнически живот и получил от Господа дар на прозорливост и изцеление. По неговата молитва, която по думите на очевидци „можела камък да пробие”, се излекували глухи, слепи, парализирани и бесновати.

Не само гърците, но и турците считали Арсений Кападокийски за свят, тъй като и сред мюсюлманите той извършвал чудеса и лекувал болни. Патриарсите Цариградски и Йерусалимски искали да направят светията епископ, но той всеки път отказвал. Той предвиждал бъдещи изпитания, войни и изхода от родната земя.

През 1924 г. при преселението на малоазийските гърци той съпровождал своето паство и починал на остров Корфу. Мощите на Свети Арсений били преместени първоначално в град Конница, а после в манастира „Свети Йоан Богослов“ в Суроти, близо до Солун. Канонизиран е през през 1986 г.