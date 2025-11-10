Премиерът Росен Желязков обяви, че вече се обсъждат име за особен управител на „Лукойл“.

"Така както е предвидено в закона, това ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила", заяви той.

По думите му България ще осигури спазването на санкциите с оглед на тяхната основната цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. "Приетият закон в петък е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика. Когато законът влезе в сила, тогава всички действия ще бъдат активирани", каза премиерът.

Във връзка с проверките на ДАНС в "Лукойл" Желязков припомни, че още преди налагането на санкциите е имало инциденти в рафинерии в Европа. Той подчерта, че тези действия са превантивни и нямат друг характер.

Министър-председателят отново заяви, че в страната има достатъчно горива и трябва да се разсеят спекулациите.

Относно бюджетната процедура той заяви, че тя няма как да е блокирана. "Това е автономно право на правителството и Народното събрание, а тристранният диалог е форма на кординация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на социалните интереси на всички в страната", заяви Желязков и допълни, че трябва да се намери необходимия баланс, защото този бюджет трябва да отговори на страховете на обществото.

Премиерът катогорично заяви, че няма опасност да влезем в дългова спирала, докато дълга се движи около 30% няма така опасност. "Ние никога няма да си позволим да се стигне до такова нещо", каза той.

Росен Желязков заяви, че данък "дивидент" не променя данъчната структура и не представлява увеличение на данъците.