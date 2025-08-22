Състоянието на пострадалите, които са в болница е тежко, при което със сигрност ще има преквалификация на обвинението за по-тежко престъпление.Когато пристгнат документите от съдебен лкрар от болницта, ще можем да кажем категорично. Но минимумъ ще е за тежка телесна повреда. Това заяви н.днес окръжният прокурор в Бургас Христо Колев по повод обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, ранил тежко майката Христина и малкия Мартин с АТВ в Слънчев бряг. Една от причините близките на пострадалите да се притесняват дали ще има справедливост беше именно, че досега обвинението беше за нанесени средни телесни повреди.

„Ако лицето почине, ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт, при особено тежък случай, като наказанието тогаа е между 15 до 20 тодини лишаване от свобода“, добави Колев пред журналисти, минути преди да започне заседанието, на което ще се гледа мярката за неотклонение на Бургазлиев.

