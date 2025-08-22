Бургаският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 18-годишния Никола Бургазлиев, който рани с АТВ петима души, от които майка и дете са в тежко състояние. Решението на съда бе посещнато с аплодисменти от близките на ранените хора, които присъстваха в залата.

Определението влезе в сила незабавно и е окончателно. На Никола му бяха сложени белезниците още в съдебната зала и така той бе изведен от нея.

Пред Съдебната палата в Бургас вече повече от два часа се провежда мирен протест с искане за справедливост и в подкрепа на близките на пострадалите. Сред хората е и майката на Христина, която е в най-тежко състояние в болницата.