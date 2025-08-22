Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще се включи в проверка на дирекция „Инспекция по труда – Бургас“ в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

През юни Гуцанов даде начало на засиления контрол по Черноморието във връзка с летния сезон, допълниха от министерството. Кампанията в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ обхваща всички курортни населени места край морето.

Ограничаването на недекларирания труд, спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, както и осигуряване на безопасността и здравето при работа са част от акцентите по време на извършваните проверки в сектора. Инспекторите по труда следят и за законосъобразното наемане на граждани от трети държави и непълнолетни.





По време на туристическия сезон секторът е рисков заради използването на различни форми на недеклариран труд, както и за осигуряването на безопасност и здраве при работа.

От началото на годината до момента инспекцията е извършила във всички икономически дейности почти 31 750 проверки. Установените нарушения са над 123 400, от тях 54 580 са по осъществяване на трудовите правоотношения, а по осигуряване на здраве и безопасност при работа - 68 хиляди. Случаите на работа без трудов договор са 2240.

Инпекцията продължава да отчита сериозен брой служители, работещи без трудов договор в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, съобщиха в началото на месеца от изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. От началото на годината са установени 416 работещи без трудов договор в сектора при общо установени 2111 случая във всички икономически дейности.