На 21 август почитаме смела християнка и нейните деца. Почитаме паметта на българин с приноси за развитие на българската история и неговия мъченически подвиг. Честит Имен Ден!

Света Васа била съпруга на идолски жрец. Тя изповядвала тайно християнската вяра. По този начин възпитала и своите деца Феогний, Агапия и Пист. Те били християни и вярвали в Христос.



По време на гоненията на християните при император Максимиан, Света Васа била заловена. Предадена от собствения й мъж, тя била съдена и осъдена на смърт.

Нейните деца също били осъдени и приели мъченическата смърт.

Те били жестоко изтезавани. След като не се отрекли от Христа, били обезглавени пред очите на тяхната майка. След тях била подложена на изтезания и Света Васа.

Приела мъченическа смърт, след като била посечена с меч на остров Алон в Мраморно море. В Халкидон била издигната църква на нейното име.

Имен ден празнуват Васа и Васо.