Сиана Харизанова, Йоана Харизанова и Деа Борисова, които, танцувайки за удоволствие, изненадващо събраха средства от хора, които се усмихнаха на тяхното представление и показаха, че добротата няма възраст. Събраната от тях сума ще бъде дарена на пенсионери в нужда за закупуване на лекарства, храна и други жизненоважни потребности, съобщиха от кметството Ахелой.

Кметството стартира инициативата „Добри деца с големи сърца“, която цели да насърчава малките ни съграждани да проявяват съпричастност, щедрост и да помагат на нуждаещите се.

„Малките ни герои доказват, че щедростта и добротата започват от сърцата на децата“, добавиха организаторите.