Община Бургас е готова да изгради около 200 паркоместа на бул. „Мария Луиза“ и така частично да реши проблема с паркирането в к/с „Възраждане“.

Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.

Терените там обаче са държавна собственост – на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на „БДЖ Товарни превози“. След серия от разговори с ръководствата на двете компании и ресорния министър стана ясно, че НКЖИ могат да прехвърлят безвъзмездно собствеността върху техните терени.

„БДЖ Товарни превози“ обаче е търговско предприятие и по закон не може да се разпорежда безвъзмездно с терените си. Единствената възможност те да станат общинска собственост е чрез покупко-продажба.

За това и кметът на Бургас Димитър Николов предлага на Общинския съвет Общината да закупи необходимите ѝ терени. Докладната ще бъде представена за гласуване на предстоящото заседание, което е насрочено за 26 август.