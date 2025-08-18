Дете е загинало след падане при полет с парашут на Южния плаж в Несебър, съобщават жители на морския град. Детето е било с родител.
Очаквайте подробности!
