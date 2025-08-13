Огнената стихия в района на сунгурларското село Скала вече е овладяна, след неколкодневни усилия на огнеборци, военни и доброволци. В потушаването на пожара се включиха и хеликоптери. А заради ситуацията се наложи евакуация на жителите на село Скала.

Няма опасност за населените места, обяви кметът Димитър Гавазов. И уточни, че се очаква до края на деня бедственото положение да бъде отменено.



Екипи от пожарникари, 30 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон и доброволци остават на мястото и продължават да действат на терен.



От петък до момента пламъците са погълнали над 20 000 декара площ.