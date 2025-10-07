На Петковден (14 октомври) поморийското село Козичино чества своя храмов празник. Той носи името „Света Петка – Българска“ от 1848 г. И оттогава до днес, близо 180 години в Козичино (Еркеч) денят се отбелязва с курбан и с весели мегдански хора.

Тази година, в навечерието на празника, на 13.10.2025 г. (понеделник) от 17.00 часа на площада пред читалище „Просвета 1906“ ще се проведе празничен концерт с участието на:

– Група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета 1906” – с. Козичино;

– Фолклорна група при НЧ „Светлина 1928” – с. Гюльовца;

– Певческа група „Пъстра китка” при КП гр. Каблешково;

– Певческа група „Шарена китка” – с. Александрово;

– Самодейна група за автентичен фолклор „Еркечко Наследство”;

– Изпълнение на „Трио Гюльовца” с ръководител на гайда Войно Митев, акордеон Велико Василев и тъпан Стоян Цанев.

На 14.10.2025 г. (вторник) от 10.30 часа ще бъде отслужена литургия в църквата „Света Петка” и ще бъде осветен курбан, който ще се раздава за здраве на всички жители и гости.

Община Поморие, Кметство с. Козичино и Народно читалище „Просвета 1906” отправят покана към всички любители на фолклора, които милеят за корена и традициите на селото.