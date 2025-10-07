Всички дейности, които са извършвани на територията на "Елените" са започнали през 1997 година до 2008 година. Всички те са от компетентността на общината, подробните устройствени планове са одобрявани там. ДНСК не може да упражнява контрол. Контрол се установява само от съде след сигнали на засегнати лица. Това, което установихме, е, че са одобрени устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който представи първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони. В брифинга участваха и представители на Дирекцията за национален строителен контрол.

По думите му продължават проверките по документи и на място.

"Има резонен въпрос защо, когато са били одобрявани устройствените планове, те не са съгласувани с байсеновите дирекции", заяви Иванов, като отбеляза, че според актуалните кадастрални карти реката продължава да съществува.

"Няма тяхното становище, че не може да се застроява върху тези терени. На база тези подробни устройствени планове Община Несебър е издала разрешителни за строеж и са въведени в експлоатация сградите", обясни Иван Иванов.

По думите му от ДНСК са установили, че липсва документация за две неща. Едното е за корекция на речно корито, което е извършено, а върху това речно корито е построен хотел след разрешение от Община Несебър. Няма документация и за аквапарк, който вече е потънал.

Министър Иванов подчерта, че разселващите могат да проведат нужните действия по обезсилвнае на разрешителните за строеж и експлоатация.

Той е поискал от колегите от кадастъра и ДНСК да изискват информация от Басейнова дирекция данни за наличие на други речни корита и реки по нашите курорти и да се провери през следващите дни дали няма подобна ситуация.

По отношение на Царево, Иванов обясни, че незаконните постройки са премахнати по предписанията от 2023 година.