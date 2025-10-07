Кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов публикуваха видео, в което отговориха на серия публични твърдения за нарушения около вилно селище „Елените“. Двамата заявиха, че са готови да представят пълната хронология на възникването, статута и застрояването на комплекса и че Общината действа единствено на базата на официални документи и процедури, а не по внушения от социалните мрежи.





Димитров подчерта, че в последните дни се разпространяват твърдения, че общинската администрация е „навредила“ на Несебър. По думите му юристи вече подготвят платформа, чрез която „TikTok и Facebook герои“ и различни общественици да бъдат приканени да докажат тезите си документално. „Ние също имаме семейства. Истината трябва да бъде показана. Общината работи с документи“, заяви кметът и припомни предишни медийни скандали, в които Общината е била обвинявана без основание.

Съществен акцент във видеото са проверките за нерегламентирани сметища над „Елените“. Според Димитров през 2017 г. Общината е сезирала РИОСВ и заедно с инспекторите е констатирала незаконни депа със строителни и битови отпадъци. Съставени са актове, включително такива за 15 000 лв., но впоследствие санкциите са обжалвани и отменени от съда на две инстанции. По думите на кмета липсата на влязла в сила санкция е затруднила окончателното разчистване, а депата остават фактор за „аномалии“ в района.

Друг ключов въпрос е собствеността и поддръжката на пътя в рамките на комплекса. Главният архитект Валентин Димов представи документи и съдебни решения, според които участъкът, където са възникнали най-тежките проблеми, не е общински, а се намира в частен имот с пропускателен режим. Оттук и извода на общинската администрация: общината не може да извършва еднолично действия по поддръжка и разчистване на територия извън своята компетентност и собственост, освен при изрично определени от закона основания.

Димов очерта и хронологията на „Елените“. Комплексът е заложен с решение на Министерския съвет от 1974 г. върху терени, свалени от горския и земеделския фонд, когато това е било държавна собственост. През 2000–2001 г. настъпва приватизация и прехвърляне към частно дружество, като към приблизително 240–260 дка урбанизирана територия се присъединяват и около 1000 дка от бивш горски фонд. През 2003 г. се извършва попълване на кадастъра; възражение на общината относно части от площта е отхвърлено. През 2006 г. Общинският съвет одобрява застроителен план, който регламентира старото застрояване (бунгала, дискотеки и пр.) и устройва новите територии с квартали и лимитни показатели, съобразени с действащите тогава устройствени решения.

По отношение на строителните разрешения главният архитект поясни, че след въвеждането на режима по ЗУТ всеки проект минава или през комплексна оценка на лицензирана консултантска фирма, или през заседание на общински експертен съвет. Големите обекти се въвеждат в експлоатация чрез Държавна приемателна комисия (Акт 16), а по-малките – с удостоверение въз основа на доклад на строителния надзор. Авторският надзор от проектантите е задължителен елемент в процеса. „Не може един архитект еднолично да реши да одобри проект. Отговорностите са разпределени – възложител, проектант, строителен и авторски надзор, комисии и контролни органи“, заяви Димов.





Кметът постави и по-широк контекст за интензивността на застрояване в региона, като посочи, че нормативни промени от 2004 г. за Слънчев бряг са повишили допустимите показатели (коефициент на интензивност), което е извън пряката воля на Общината, но влияе на цялостната урбанистична картина. Според него подобни решения се вземат на национално ниво и следват своя правна процедура, а общините прилагат действащата нормативна рамка.

В отговор на въпросите за „незаконни обекти“ Димитров настоя за конкретика – дали се визира изцяло незаконно строителство, преустройства, отклонения от показатели или други нарушения. По думите му в общината се съхранява цялата документация за разрешенията, съобщенията, обявленията и въвеждането в експлоатация, като архивите са публични и проверими. „Няма как някой да подпише нещо отделно и да го скрие. Всичко е проследимо“, заяви кметът.

В края на обръщението двамата подчертаха, че ще съдействат на всички проверки от компетентните институции и ще търсят правата си срещу клеветнически твърдения. „Няма да бъдем изкупителни жертви на социалните мрежи. Истината за "Елените" е в документите и съдебните актове“, обобщиха Димитров и Димов, като оставиха отворена вратата за допълнителни публични разяснения и за други райони при необходимост.