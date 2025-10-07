Броени дни преди участието на Карлос Насар на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия трима негови основни конкуренти се отказаха от напреварата. Състезанието на най-голямата ни надежда в щангите е в четвъртък вечер от 20,30 часа българско време.

Карлос ще вдига в новата категория до 94 кг, след като от началото на юли световната федерация по вдигане на тежести намали категориите при мъжете и жените от 10 на 8. Шест от тях ще бъдат олимпийски за игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

С най-сериозна предварителна заявка от 392 кг бе катарецът Фарес Ибрахим, който е олимпийски шампион в категория до 96 кг от игрите в Токио. Той е и световен шампион от първенството в Колумбия през 2022 година, но броени дни преди състезанието се оттегли от надпреварата, става ясно от справка на сайта на световната федерация по вдигане на тежести.

Аут от надпреварата са и други двама от участниците в група на А на категорията - венецуелецът Джовани Ванелила Санчес, който е сребърен медалист от Олимпиадата в Токио в категория до 96 кг, както и световен шампион от първенството в Богота в категория до 89 килограма, както и Реваз Деветадзе от Грузия, който е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн.

С тяхното оттегляне от надпреварата в групата на Карлос Насар в категория до 94 килограма ще участват само седем щангисти. С най-високи заявки за двубой от 390 кг са нашия Карлос Насар, олимпийският шампион от Рио 2016 иранец Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово и иранецът Али Алиопур, който е азиатски шампион от тази година в бившата вече категория до 96 килограма,

Останалите четирима участници са Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия и иранеца Алиреза Моени Седех.

Последният български участник на световното ще бъде Христо Христов, който ще се състезава в петък, 10 октомври, отново от 20,30 часа.