В предаването “България сутрин” Емил Димитров-Резивизоро заяви, че в Елените и Царево е имало възможност да стане по-голяма катастрофа, ако не е бил язовир Порой.

“Можеше Слънчев бряг да бъде залят с висока приливна вълна. От Руенската планина, целият балкан десетки километри прави водосбор в река Хаджийска. След това има една река Бяла, в която се вливат, излизат на плажа при едно от култовите заведения на Слънчев бряг. Там реката е преместена по-наляво - груба грешка преди години", коментира бившият министър на околната среда и водите.

"По-големият проблем е сметището, което отгоре е създадено и е довлякло инертни материали и дърветата. Никой не смее да чисти - един път е защитена зона, и втори път - да не стане като кмета на Кърджали", обясни Димитров.

Ревизоро обясни, че срещу кмета на Кърджали са заведени дела след почистване на дере от дървета и боклуци, тъй като имало недоволни от това как е бил дървен дървеният материал или на каква цена е продаден.

Пред Bulgaria ON AIR бившият еко министър даде пример как след първата вълна в Елените непочистеното корито е запушило подземната тръба и водата е минала отгоре. След като дървета и боклуци са проправили веднъж пътя на реката до морето, след това вече тя се стича нормално при продължаващите дъждове.

"Когато не е почистено, дерето се самопочиства в морето. На другия ден дъждът минава. Местните общини не искат да харчат свои пари, искат от фонд "Бедствия и аварии". Ако реката беше почистена, щяха да бъдат наводнени 3 къщи", каза Димитров.

Експертът е на мнение, че експертите се произнасят поръчково по някои искания за строителство и оценки.

"Много добри експерти при определени обстоятелства ще се изкажат в угода на инвеститора. И сега е така, но ще се намерят хора които да търсят 1000 други причини за наводнението", каза още бившият министър на екологията.