Самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда е бил ескортиран от германски изтребители, съобщи The Aviation Herald. Той се е намирал над Австрия, малко преди да пристъпи във въздушното пространство на Чехия, когато не получил разрешение за влизане.



Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи територията на Чехия. Докато самолетът летял над Германия, към него се присъединили два изтребителя Euroghter, които го ескортирали до навлизането му в нидерландското въздушно пространство.



Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на писта 04 на летище "Станстед" около 2 часа след избягването на чешкото въздушно пространство.



Чехия не е допуснала самолета поради данни за планирано нападение срещу екипажа и пътниците на борда. Това довело и до изпращането на изтребители Euroghter над Германия, които не установили нищо необичайно. Самолетът останал в Станстед през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.