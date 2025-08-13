Община Бургас и организаторите на Маратон Бургас 2025 стартират кампания за набиране на доброволци, които да се включат в подготовката и провеждането на събитието на 9 ноември.

Под мотото „Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия“, над 100 души ще имат възможността да станат част от екипа на едно от най-значимите спортни събития в града.

Доброволците ще бъдат ангажирани в различни ключови зони, сред които:

• маршали по трасето – за насочване на участници и следене на безопасността

• работа на подкрепителни пунктове – както помощници, така и отговорници на екипите

• съдействие в старт-финалната зона

• логистика и подкрепа при сцената и церемониите

• работа в гардероба и с личния багаж на участниците

• ориентиране на зрители и участници

Всеки включил се доброволец ще получи:

• брандирана тениска и лека ветровка

• сандвич и минерална вода в деня на събитието

• сертификат за участие

• възможност да бъде част от екипа на едно вдъхновяващо спортно преживяване

Стани част от енергията, духа и смисъла на Маратон Бургас 2025. Бъди сред хората, които не просто гледат отстрани, а създават преживяването. Всяка усмивка на трасето, всяка финишираща стъпка, всяко „успях“ ще носи и твоя принос.

Регистрирай се сега в iHelp.bg и заеми своето място в отбора, който прави маратона възможен. Защото зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия.

Допълнителна информация за Маратон Бургас 2025 можете да откриете на официалния сайт: burgasmarathon.bg