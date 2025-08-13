Община Бургас и организаторите на Маратон Бургас 2025 стартират кампания за набиране на доброволци, които да се включат в подготовката и провеждането на събитието на 9 ноември.
Под мотото „Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия“, над 100 души ще имат възможността да станат част от екипа на едно от най-значимите спортни събития в града.
Доброволците ще бъдат ангажирани в различни ключови зони, сред които:
• маршали по трасето – за насочване на участници и следене на безопасността
• работа на подкрепителни пунктове – както помощници, така и отговорници на екипите
• съдействие в старт-финалната зона
• логистика и подкрепа при сцената и церемониите
• работа в гардероба и с личния багаж на участниците
• ориентиране на зрители и участници
Всеки включил се доброволец ще получи:
• брандирана тениска и лека ветровка
• сандвич и минерална вода в деня на събитието
• сертификат за участие
• възможност да бъде част от екипа на едно вдъхновяващо спортно преживяване
Стани част от енергията, духа и смисъла на Маратон Бургас 2025. Бъди сред хората, които не просто гледат отстрани, а създават преживяването. Всяка усмивка на трасето, всяка финишираща стъпка, всяко „успях“ ще носи и твоя принос.
Регистрирай се сега в iHelp.bg и заеми своето място в отбора, който прави маратона възможен. Защото зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия.
Допълнителна информация за Маратон Бургас 2025 можете да откриете на официалния сайт: burgasmarathon.bg
0 Коментара