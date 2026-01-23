Дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм“ при Община Поморие напомня на всички лица, осъществявали хотелиерска дейност на територията на община Поморие през 2025 г., че крайният срок за подаване на годишна декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за облагане с туристически данък е 31.01.2026 г.

Декларациите се приемат на гише № 5 „Туризъм“ в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Поморие и се подават от лицата, извършвали дейността през предходната календарна година, независимо от периода на осъществяването.

Дирекция ПМДТ уведомява, че след изтичане на законоустановения срок задължените лица, които не са подали декларацията, ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на ЗМДТ.