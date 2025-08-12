Две нови земетресения разтърсиха турския град Съндъргъ в понеделник вечерта, само часове след силния трус от 6,1 по Рихтер, при който загина един човек, а близо 30 бяха ранени.

По данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, новите земетресения са били със сила 4,4 и 4,1 по Рихтер и са усетени малко преди 20:00 ч. местно време.

Това са най-силните вторични трусове сред над 100 регистрирани през вчершния ден. Няма данни за нови жертви или пострадали, но много жители на Съндъргъ и околните селища прекараха втора нощ на открито.