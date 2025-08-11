Ситуацията с пожара в община Сунгурларе, който заплаши село Скала, към този час продължава да е динамична. На терен работят два самолета и 1 хеликоптер, 14 автомобила, очакват се още 7 от близки до Бургас области. На този етап информацията е за 1 изгоряла необитаема постройка. Населението на селото е изведено на безопасно място. Освен Пожарната на терен са мобилизирани и екипи на ОД на МВР, които участват в гасенето. Няма пострадали и бедстващите хора. В момента усилията на органите са насочени към ограничаване периметъра на пожара и неропускането му да премине пътя.