След успеха в Бургас, Русе и Варна и София, световноизвестният мюзикъл ще бъде представен за последен път в Бургас на 13 август – поради ограничения брой спектакли с платени авторски права

След големия успех на гастрола в Бургас, Русе и Варна и триумфа в Национален музикален театър “Стефан Македонски" – през м. май т. год., при пълна с възторжена публика зала, сценичното великолепие, пищност, бликаща емоция, театрална свежест и оригиналност „Моя прекрасна лейди“ /Мy Fair Lady/ ще се пренесат отново на сцената на Летния театър в Бургас – на 13 август от 20:30 часа. Представлението е последното за Бургас, тъй като има ограничение на броя спектакли с платени авторски права. Десетото, последно представление със закупени права от Concord, e на 21 октомври т. год. на сцената на Държавна опера – Стара Загора.

Цялостната красота и въздейственост на постановката на проф. д-р Александър Текелиев ще се разгърне в пълната си сила и блясък, за да представи преддверието към един по-добър свят, малко по-съвършен и хармоничен – такъв, какъвто всеки пази в своите най-чисти помисли.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб по пиесата "Пигмалион" на Джордж Бърнард Шоу е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия.

Още с първите акорди и пищната сценична картина, потапяща в неповторимата атмосфера на Лондон – на площада пред Ковънт Гардън, откъдето – през поредица от недоразумения и съдбовни перипетии, започва любовта между цветарката Илайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс.

Зрителите ще проследят вълнуващата трансформация – на нагласи, очаквания, поведение, на разчупване на закостенели рамки и рушене на социални митове. И най-вече – ще бъдат съпричастни на една красива съвременна приказка за романтичния ореол на любовта, която е неподвластна на снобски предразсъдъци.

Завладяващият сюжет се пренася в дома на Професора, където Илайза метаморфозира от цветарка с ужасен диалект и маниери, в изискана дама, която е приета безусловно от висшето общество на бала в Бъкингамския дворец – след облог на Професор Хигинс с Полковник Пикъринг и шестмесечно обучение на момичето. Романтичната история завършва, разбира се, с щастлив и поучителен край, както подобава на всяка приказка...

Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка постановъчна, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и емоционална въздейственост. Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

На 13 август на сцената на Летния театър в Бургас, където преди година бе бляскавата премиера на мащабната постановка, ще бъде сътворена – сцена след сцена, като холивудска продукция от "доброто старо време" – постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на проф. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор.

Постановката на проф. Текелиев е еманация на всичко най-градивно, иновативно, и в същото време – базирано на най-доброто от традициите, което може да се сътвори, представи и надгради в един спектакъл. Пълните зали и реакцията на публиката в различни градове го доказва. Всички компоненти на "Моя прекрасна лейди" – режисура, блестящ цялостен облик - сценографията е дело на Иван Токаджиев, елегантна хореография на доц. д-р Анна Пампулова – в сцените с бала в Бъкингамския дворец, вихрени и грабващи с емоционален заряд – в сцените на улицата; впечатляващи – като разнообразие, и като характерна визия, над 200 костюма – с автор Яна Дворецка, създават незабравимо представление, поднесено с осезаемо желание и плам от всички изпълнители. Диригент на хоровия състав, който има не само вокални, но и артистични задачи, е Александър Чепанов, помощник-режисьор на постановката е Лина Пеева, концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев.

Именитият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“.

Превъзходни се очаква да бъдат на 13 август на сцената на Летния театър в Бургас всички солисти, както и артистите от хоровия състав, музикантите от чудесно звучащия оркестър – напълно в бродуейски стил, прекрасните балетисти, представили вихрени характерни танци, както и изискани шармантни валсове.

Харизматичното сопрано Илина Михайлова /гост/, солист на Държавна опера – Варна и Националния музикален театър, влиза отново в ролята на уличната цветопродавачка Илайза Дулитъл, превърнала се в изискана лейди, под вещия професионален поглед на професора по фонетика Хенри Хигингс. Тя разпръсква естествено очарование, подплатено с бликащ талант и вихрена емоция, но и ще накара публиката да съпреживее нейната история и да я заобича. Тенорът Марчо Апостолов /гост/, солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, ще бъде отново изцяло в своето присъщо амплоа на аристократ с маниери, стил и класа – като Професор Хигинс. Образът на Пикъринг сякаш е "шит по мярка" за баса Петър Тихолов – той постига много добро сценично присъствие и придава на ролята характерния английски строг финес. Басът Диман Панчев ще се представи в комичната роля на бащата на Илайза – Алфред Дулитъл. Той е като помитащо кълбо от енергия, предизвикващ бурен смях и симпатия, а като бонус към ролята са и чудесно представените танци – заедно със сценичните партньори и артистите от балета. След успешния си дебют в ролята на Фреди Хил – на 9 октомври в залата на Операта, и представленията пред многобройна възторжена публика в Русе, Варна и Бургас и София, тенорът Яни Николов отново ще бъде в образа на романтично влюбения младеж Фреди. Мецосопраното Ирина Доброволская ще изградии убедително характерния образ на Мисис Пиърс, сурова на вид, но криеща нежно чувствително и състрадателно сърце. Сопраното Стефка Христозова ще бъде отново в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като "добра фея" за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл. Шмилена Султанова, сопран, ще се представи достолепната като Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж. В образите на двамата симпатични пияници, приятели на Дулитъл: Хари и Джейми – влизат Георги Бозвелиев и Мирослав Димитров, Емил Пейчев ще бъде в ролята на Кръчмаря, Милен Георгиев – Северняк, Божидар Кметов – Южняк, Милен Динолов – Западняк, Дарина Запрянова – Мисис Хопкинс, Калина Попова – Кралица на Трансилвания, Посланик – Александър Перпериев.

Teхническото обезпечаване на "Моя прекрасна лейди" – звук, осветление, цялостна визия с мултимедийни ефекти, също е на най-високо ниво. Прекрасни са всички изпълнители: солисти, оркестър, хор и балет. Заслужава си да се види, почувства, съпреживее и запази в най-скъпите рафтове на спомена този чудесен мюзикъл – като обещание, че светът би могъл да бъде понякога и в тоналността на щастието.

Не пропускайте великолепния спектакъл на "Моя прекрасна лейди", с който ще се смеете, възхитите, затрогнете, замислите и може би тайничко ще пролеете някоя сълза...

Побързайте да си закупите билети за последния за Бургас чудесен спекталъл по режисура на проф. Александър Текелиев, под палката на именития български диригент Иван Кожухаров, и да съпреживеете незабравим духовен празник!

Най-новата постановка на Държавна опера - Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals

MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети: на касата на Операта, каса "Часовника", след 18:30 часа - на касата на Летния театър, в деня на спектакъла, в мрежата на Eventim.BG - https://www.eventim.bg/…/moya-prekrasna-leydi…/event.html и Grabo.bg - https://grabo.bg/burgas/moia-prekrasna-leidi-09tqgs8-