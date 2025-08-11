“Два самолета и хеликоптер ще се включат в гасенето на пожара над Илинден”, каза за БТА главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН). В района се очалват два шведски самолета и хеликоптер на ВВС.

Част от пожара там се възобнови вчера заради високите температури и вятъра.

Джартов, коментира, че пожарната обстановка в страната се усложнява. “Вчера са регистрирани над 200 пожара. Изключително тежко беше и в събота, и в неделя. Имахме много пожари вчера. Голяма част от тях са овладени, локализирани и загасени, съобщи директорът на РСПБЗН”, добави главният комисар.

“Работата в района на Средец продължава, пожарът там е локализиран и в момента теренът се обезопасява. “Пожарът в Сунгурларе все още не е локализиран. Работата на екипите там продължава. Изпратен е хеликоптер от Ново село, който да подпомогне работата на огнеборците”, добави Джартов.