На 9 август 2025 г., около 20:30 часа, по спешен телефон 112 в Районното управление на полицията в Созопол е получен сигнал за удавен мъж в морето на плаж „Хармани“ в града.

На място незабавно е изпратен автопатрул на РУ Созопол, който установява тяло на мъж. Личността на починалия е установена като Юрий Николаевич Бутусов, руски театрален режисьор, роден на 24 септември 1961 г. в Ленинградска област, Русия, съобщи Нова ТВ.

Смъртта е констатирана от екип на ФСМП – Созопол. По случая е сформирано досъдебно производство, а на мястото на инцидента е извършен оглед. Не са установени видими следи от насилие по тялото.

Тялото му е транспортиран за аутопсия в отдел „Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас.

Юрий Николаевич Бутусов, беше един от най-ярките представители на съвременния руски театър. Роден е на 24 септември 1961 г. в град Гатчина, Ленинградска област, Бутусов оставя дълбока следа в театралното изкуство със своя иновативен подход и многобройни наградени постановки.

Първоначално Юрий Бутусов завършва Корабостроителния институт, но страстта му към изкуството го отвежда към режисура. Той продължава образованието си в Санкт-Петербургската държавна академия по театрално изкуство (ЛГИТМиК), която завършва през 1996 г.

Дебютът му като режисьор идва още с дипломната постановка — „В очакване на Годо“ от Самюъл Бекет, поставена в Театъра на Крюков канал през 1996 г. Тази постановка му носи две престижни награди „Златна маска“ и най-високо отличие в категория „Режисура“ на фестивала „Рождественски парад“.

От 1996 г. Бутусов работи в Театъра на Ленсовета по покана на Владислав Пази. Между 2011 и 2018 г. е главен режисьор и художествен ръководител на Санкт-Петербургския академичен театър „Ленсовета“. От септември 2018 г. заема същата длъжност в известния московски Театър „Вахтангов“.

Сред най-забележителните му творби е „Чайка“ от Чехов, поставена в Театъра „Сатирикон“ през 2011 г. Представлението печели наградата „Златна маска“ и е възприето като символ на нова театрална тенденция — т.нар. „нелинеен театър“, която Бутусов въвежда. През 2012 г. режисира „Макбет. Кино“ в театър „Ленсовета“, която също получава признание с на