Пожар гори на 86 км. на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Запалили са се сухи треви и трънища. Няма опасност за сгради.

Два екипа на пожарната в Пазарджик са там. Не се налага спиране на движението.

Първоначално, когато огънят е пламнал, движението се е осъществявалоп в едната лента.

Екип на полицията е на място.

Пожарната в Пазарджик излезе с призив към водачите да карат с повишено внимание и с по-ниска от позволената скорост.

Те апелират шофьорите да се съсредоточат в пътя и да не снимат пожара с телефоните си.