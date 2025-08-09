Пожар гори на 86 км. на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Запалили са се сухи треви и трънища. Няма опасност за сгради.
Два екипа на пожарната в Пазарджик са там. Не се налага спиране на движението.
Първоначално, когато огънят е пламнал, движението се е осъществявалоп в едната лента.
Екип на полицията е на място.
Пожарната в Пазарджик излезе с призив към водачите да карат с повишено внимание и с по-ниска от позволената скорост.
Те апелират шофьорите да се съсредоточат в пътя и да не снимат пожара с телефоните си.
