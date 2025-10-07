Министерството на здравеопазването подготви насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията, съобщиха на Facebook страницата си.

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата, Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

Министерството на здравеопазването напомня, че безопасността и здравето на хората са от първостепенно значение.

Ето какви са съветите за безопасност след бедствие на Министерството на здравеопазването:

Код „Наводнения“

Министерството на здравеопазването (МЗ) издаде препоръки за населението в районите, засегнати от наводнения, обхващащи правилата за използване на вода, безопасност на храните и предпазване от инфекции.

► Не използвайте водата за пиене и готвене.

Вода от чешмата: В засегнатите от наводнения райони водата от чешмата да не се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати.

Вода от кладенци и сондажи: Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна за пиене.

Алтернатива: Използвайте бутилирана вода или вода, доставена с цистерни.

► Внимавайте с храната след бедствие.

Контакт с вода: Не яжте храни, които са били в контакт с придошла вода.

Повредени опаковки: Изхвърляйте повредени опаковки и съмнителни консерви (надути, ръждясали, спукани).

Съхранение: Дръжте храната в плътно затворени съдове, далеч от насекоми и гризачи.

► Хигиена и предпазване - пазете се от инфекции и потърсете лекар при първи симптоми.

Миене на ръце: Мийте често ръцете си и използвайте дезинфектант.

Лични предпазни средства: При работа в засегнатите зони носете маска и ръкавици.

Наранявания: При нараняване потърсете личния си лекар. Раната трябва да се почисти и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус.

► Признаци на заболяване

Следете за симптоми: Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания: диария, повръщане, температура, отпадналост.

Медицинска помощ: Не подценявайте симптомите и потърсете медицинска помощ при първи признаци.

Предотвратяване на разпространение: Болни хора не трябва да приготвят храна за други.