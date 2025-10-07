Дъжда към момента спря и водата се изтича от реките и деретата към морето. Няма информация за бедствали и пострадали лица. През днешния ден се наблюдаваха локални заливания на пътното платно и улици, причинени не от преливане на реки, а от вода дошла от не урбанизирани територии през републиканските пътища. Заради проливния дъжд - неучебен беше денят за училища и детски градини на територията на цялата община. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на 7.10.2025 г., поради усилване на дъжда. Обстановката на територията на община Царево беше нормална през нощта, въпреки проливния дъжд, но остава предупреждението за следващите часове и дни. Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ. Продължаваме да следим обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия. Бъдете внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Не предприемайте пътуване и излизане без причина. Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място. Изказваме благодарност на служителите на МВР - полиция и гранична полиция, противопожарна служба, жандармерията, които са денонощно на терен.