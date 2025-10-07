Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 46 455 спортни облекла, чанти и обувки с обозначения на световни марки при две отделни проверки на товарни автомобили. Те са превозвали текстилни изделия от Турция през България за държави в Европейския съюз, съобщиха от Агенция "Митници".

В първия случай на 26 септември на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарна композиция с чужда регистрация, управлявана от полски гражданин. Според представените от водача документи, той е превозвал текстилни изделия от Турция за Чехия през България. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите установяват сред декларирания товар 22 940 спортни облекла, обувки и чанти с лога на защитени търговски марки.

Голямо количество „маркови" артикули са иззети и от друг товарен автомобил, управляван от турски гражданин. Той е пристигнал на МП Лесово на 03 октомври и е декларирал, че превозва транзитно текстилни изделия от Турция за Нидерландия през България. Също след предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват сред декларираните стоки 23 515 спортни комплекти, блузи, тениски, чанти и спортни обувки с обозначения на различни луксозни марки.

Марковите общо 46 455 артикули са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки.

При друг случай 20 360 текстилни изделия, по-голямата част от които чорапи, спортни обувки и чанти със знаци на търговски марки, са откриха при съвместна проверка митнически служители и гранични полицаи на ГКПП „Капитан Андреево." Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

"Марковите" стоки са открити в края на месец септември в товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът с унгарско гражданство, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Унгария. Полицейските служители от ГД „Гранична полиция" са отправили искане на превозното средство да бъде извършена съвместна щателна проверка, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в товарното помещение са открити 85 колета с 14 050 чифта чорапи, 2882 текстилни изделия, сред които панталони, блузи, якета, както и 2120 шапки, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още 740 чифта спортни обувки и 568 чанти със символи на известни марки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.