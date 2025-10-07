Нередности и нарушения в строителните книжа откриха проверките във ваканционно селище Елените, започнали след наводнението в курорта, които взеха четири жертви. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди на 3 октомври поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи, съобщиха тогава от ресорното министерство.

Проверките в Елените са установили съществени пропуски, съобщи днес Иван Иванов.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички дейности по одобряване на подробни устройствени планове (ПУП), които са позволили застрояване върху речно корито в Елените, са започнали от 1997 г. до 2008 г. Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях и така те са позволили строителство върху корито на река.

От ДНСК са установили липсваща документация в два случая - корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел "Негреско" и въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община. В района на Елените няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът

И от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна обявиха, че не са съгласували строителство в коритото на река Дращела в Елените, свързано с покриване на речното корито и за строителство на сгради в него. Това е записано в доклада от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Според доклада още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е прекратена от Районна прокуратура – Несебър.

В дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела, по които са извършени проверки – единия през 2015 г., който е показал, че реката е покрита почти изцяло и са изградени един хотел и няколко атракциона.

Вторият случай е от 2019 г. за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на Елените.

От МОСВ допълват, че при съгласуването на Подробен устройствен план (ПУП) за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти в землището на град Свети Влас, от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, „преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток“ .

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително река Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление, допълват от МОСВ.

Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общините за анализ на речните корита и дерета, в противен случай наводненията като тези по южното Черноморие от последните дни може да се повторят. Това заяви пред журналисти кметът на Царево Марин Киров, който присъства на церемонията по обявяването на резултатите и награждаването в 13-ото издание на националния конкурс „Кмет на годината“ 2025.

Киров каза, че в урбанизираните територии реки не извират, те идват от планината Странджа. Това означава, че трябват много сериозни строителни мероприятия по удълбочаване на тези корита.

По думите на кмета, този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа.

Още когато изграждахме трите моста, които рухнаха при поредното наводнение, които сега са здрави и непокътнати, казахме, че ако не направим бетонно корито на реката, този случай ще се повтаря. Две години по-късно видяхме, че се повтори, каза кметът. Той посочи, че Община Царево три пъти е подавала преписката към междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Киров изрази надежда този път проектите за корекция на речните корита на Общината да бъдат одобрени.

Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, се казва в декларация на Камарата на архитектите в България (КАБ).

Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум, са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, посочват от браншовата организация.

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието (МЗ) и храните и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск.

От КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони, за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони, за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата, пише БТА.