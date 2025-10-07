Обстановката по Южното Черноморие постепенно се нормализира, след като спря дъждът в следобедните часове. Жертва на продължилите близо 10 часа валежи този път е курортът Лозенец. Приливна вълна тази сутрин наводни ниската част на селището. В момента под вода са хотели и къщи. Община Царево предупреждава хората да не пътуват, защото има наводнени улици и пътни платна.

Ниската част на Лозенец е под вода, която се стича от главния път. В 8.00 часа сутринта хотели и къщи, за втори път през последните 4 дни, са залети от кал и тиня. Причините обясни Таня Желязкова, собственик на един от наводнените семейни хотели:

"Този ужас, който изживяваме последните 2 години, не е било така преди това. Последните няколко години наистина деретата, гората се изсече около нас и се оформят парцели, които след това да се застрояват. Измениха инфраструктурата, която по принцип я няма. Това доведе до наводненията".

Дъждът постепенно спира, а водата започна да се оттича, каза кметът на Лозенец Женя Гандиева.

По Южното Черноморие няма други наводнени райони, а в Областната управа няма постъпили сигнали за закъсали коли и аварийни ситуации. Междувременно заради огромния брой коментари кметът на Несебър Николай Димитров и главния архитект на общината Валентин Димов с един куп документи, направиха видео обръщение снощи. Те отговориха на част от най-задаваните въпроси. Един от най-важните от тях е кой е разрешил застрояване на речно корито и централно дере във в.с. "Елените". От изявлението им става ясно, че след приватизацията АД "Елените" става собственик на 250 дка застроена територия и 1000 дка държавен горски фонд. В него влизат застроените реки и дерета. Разрешенията за строеж са издавани от големи комисии по препоръка на консултантски фирми. Имало е и няколко степенен надзор върху строителството. Още през 2017 година Община Несебър глобява две пловдивски фирми за огромно нерегламентирано депо за отпадъци над курорта.

Приватизаторите на "Елените" стават собственици и на главния път и улиците в курорта. След съдебно решение инфраструктурата е иззета от общината, обясняват още кметът Димитров и главният архитект Валентин Димов.

От изявлението на Николай Димитров стана ясно още, че всички фирми-собственици на "Елените" са свързани.

Името на приватизатора Ветко Арабаджиев е известно от години, въпреки че днес не беше официално съобщено, а отговорността за строителството, както става ясно от изявлението на местната власт, е размита между институции, комисии, министерства, агенции, дирекции и каквото друго е създала държавата като орган на властта и контрола.

Източник: БНТ