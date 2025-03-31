Полицейски служители от Първо Районно управление - Бургас получили днес сигнал за скочил от бургаския мост мъж. На място своевременно се озовават Димитър Танев и Стамен Савов, които подават спасителен пояс с въже на давещия се и успяват да го извадят от водата, спасявайки живота му. Констатирано е, че скочилият от моста е 47-годишен бургазлия от к-с "Братя Миладинови", който преохладен и с леки наранявания, вследствие на скока в морето, е откаран в УМБАЛ - Бургас.