На 6 декември Бургас ще отбележи своя празник – Никулден, с богата програма, която ще превърне различни пространства в открити сцени за музика, танц и пърформанс. И тази година празничните събития ще преобразят целия град – от центъра до комплексите, а основен акцент ще бъде участието на академичните филиали. Така Бургас ще отбележи успеха си, с който не може да се похвали нито един друг град – край морето вече се обучават студенти от всички висши учебни заведения по изкуствата в страната.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще диктува темпото на основната сцена, традиционно разположена на пл. „Тройката“ в партньорство с възпитаници на бургаското Национално училище за музикално и сценично изкуство, което носи същото име. Студентите от НАТФИЗ ще се представят на две локации – сцената до Часовника и в Сентрал парк, ж.к. „Славейков“. Театрален колеж „Любен Гройс“ заедно с приятели са подготвили цял спектакъл с участието на актьори, музиканти, певци и млади таланти, който също ще бъде представен на сцена „Тройката“, но в друг часови диапазон.

Съвместната програма на НМА и Музикалното, съставена от проф. Иван Стоянов, ръководител на бургаския филиал и Димитър Маджаров, директор на училището, ще бъде в няколко епизода и ще стартира в 15.30 ч. с изпълнения на Духовия оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Анастас Камиларов. След тях на сцената ще се представи специално сформиран комбо състав, обединяващ ученици от музикалното училище и студенти от филиала на НМА в Бургас. Публиката ще чуе популярни произведения от световната поп и рок музика, както и обичани български песни.

Сред участниците ще бъде и бургазлията доц. Владимир Димов, преподавател в Националната музикална академия, който ще представи самостоятелни и дуетни изпълнения със свои студенти. Водеща, но и участничка в концерта, ще е студентката Събина Косева, която публиката познава от Вокален ансамбъл „Фортисимо“.

От 17:30 часа празничната програма ще продължи с концерт на Биг бенда на НМА под ръководството на доц. Михаил Йосифов. В репертоара са включени класически джаз стандарти и произведения на български композитори.

В 18:00 часа ще бъдат запалени светлините на коледната елха, с което Бургас символично ще постави началото и на коледните празници. След тържествения момент на сцената ще се качат Михаела Филева и Орлин Павлов.

Ето акценти от програмата на останалите локации:

Сцена „Часовника“, начало 9.30 ч.

Студентите на НАТФИЗ под ръководството на проф. Пенко Господинов и Тея Сугарева ще ни върнат във времето на култовия конкурс „Златният Орфей“. Пеещи артисти ще изпълнят популярни естрадни парчета от близкото минало.

Сцена „Тройката“, начало 11 ч.

„Гройс и приятели“ – талантливите студенти на Михаил Михайлов и Димитър Маринов ще представят специално подготвени театрални етюди, а в спектакъла им ще участват дует „Парадокс“, Самуел Мануелян, Теодора Илиева, Пени Ставрева, Александра Вълчева, както и ученически музикални групи. Ще звучат и стихове на Яна Вълчева. Сред участниците ще бъде и Детски хор „Милка Стоева“, а известният актьор Димитър Маринов не само ще е водещ, а ще се включи и с изпълнение на цигулка.

Сцена площад „Св.св. Кирил и Методий“, начало 11 ч.

ПФА „Странджа“ с ръководител Марио Егов организира истинска фиеста с участието на фолклорните състави…

Сцена „Меден рудник“ – начало 11 ч.

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ също ще заложи на фолклора. На сцената ще се представят фолклорна формация „Чинките“ и индивидуални изпълнители от школата по народно пеене „Гина“ с ръководител Георги Димитров, вокално студио „Примо“ с ръководител Красимир Петков и оркестър „Жарава“. В състава на оркестъра участват музикантите Желязко Ангелов, Красимир Петков, Николай Чапкънов и Петко Янгьозов, а солисти ще бъдат Лазар Налбантов и Ирена Станкова.

Сцена „Славейков“, пред спортна зала „Младост“ – начало 11 ч.

Народно читалище „Пенчо Славейков 1983“ ще подари на публиката тук концерт на народната певица Сашка Димитрова.

Сцена „Изгрев“ , в парка на комплекса, начало – 11 ч.

НЧ „Изгрев 1909“ организира празнична програма с участието на оркестър „Канатица“, със солистка Кити Жекова, Детски танцов ансамбъл „Звездички“ и Фолклорен танцов състав „Зорница“ с ръководител Богдан Георгиев.

Сцена „Етнографски музей“ – начало 11 ч.

По инициатива на Театрален колеж „Любен Гройс“ – зимно издание на формата „Етносфера“, в който се включват състави от различните етноси в Бургас.

Очаквайте интерактивна карта с празничните локации и подробен график по часове за всички церемонии и прояви, свързани с Никулден, както и програмата от 1 до 5 декември.