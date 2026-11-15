Над 1700 са участниците, които ще предизвикат себе си на Маратон Бургас 2026. Тази година бегаческото състезание ще се превърне в истински празник на спорта с много изненади както за участниците, така и за публиката. За да се гарантира безопасността на бегачите
От 14 часа на 11 ноември (сряда) до 18 часа на 15 ноември (неделя) ще бъде затворена за движение ул. „Хан Аспарух“ в участъка от площад „Тройката“ до ул. „Славянска“.
От 14 часа на 14 ноември (събота) до 16 часа на 15 ноември (неделя) ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили улица „Поморийска“ , паркингът на Северен плаж в Приморски Парк и улица „6-ти септември“, в участъка от ул. „Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата. За целта молим водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.
На 15 ноември (неделя) от 7:00 часа до 16:30 часа ще бъдат затворени за движение улиците, които са включени в маршрута на трасето. Това са:
- бул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;
бул. „Стефан Стамболов“, в участъка от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Демокрация“;
- ул. „24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. „Адам Мицкевич“ до ул. „Демокрация“;
- ул. „Демокрация“, в участъка от бул. „Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Булаир“;
ул. „Булаир“, в участъка от ул. „Цар Симеон I“ до ул. „Константин Фотинов“;
- ул. „Константин Фотинов“ от ул. „Булаир“ до ул. „Княз Александър Батенберг“
- ул. „Цар Симеон I“ – в участъка от ул. „Булаир“ до ул. „Войнишка“;
- ул. „6-ти септември“;
- ул. „Филип Кутев“.
- ул. Славянска“ от ул. „Филип Кутев“ до ул.“Булаир“
Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. „ Александровска“, бул. „ Сан Стефано“, бул. „ Стефан Стамболов“, ул. „ Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:00ч.-16:30ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му.
Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.
Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. „Алеко Богориди“, ул. „Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.
Промяна ще има и в маршрутите на някои от линиите в градския транспорт. Ето как ще се движат автобусите на 15 ноември (неделя):
Тази неделя - 15 ноември 2026 г., ще се проведе третото издание на Маратон Бургас. С цел безопасността на участниците се налага по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да бъдат затворени за движение на превозни средства участъци от пътната мрежа в града.
Въведената временна организация на движение налага промени и в градския транспорт, като за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите ще се движат по следните изменени маршрути:
Б1
от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга
В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА
Б2
от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга
В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА
Б11 и Б12
от Меден рудник: по маршрута до бул. Иван Вазов“ – бул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Областна управа, Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга
в посока Меден рудник: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Иван Вазов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера
11
по маршрута до бул. „Никола Петков“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера
12
по маршрута до Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Никола Петков“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга, Зорница, Зорница, бл. 14
8
от Автогара Запад - бул. "Мария Луиза" - надлез "Индустриална" - продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов
допълнителни спирки: Мария Луиза, Сливница
от кв. Горно Езерово - без промяна на маршрута до надлез "Индустиална" - бул. "Мария Луиза" - Автогара Запад
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт
допълнителни спирки: Сливница, Мария Луиза
15
от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга
от Сарафово – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера
3, 6 , 32, Българово, Горица
от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ – ул. Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга
от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище
допълнителни спирки: Стефан Стамболов
Поморие
от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. „Димитър Димов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Парк Езеро
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Зорница
от Поморие: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера
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