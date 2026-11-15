Над 1700 са участниците, които ще предизвикат себе си на Маратон Бургас 2026. Тази година бегаческото състезание ще се превърне в истински празник на спорта с много изненади както за участниците, така и за публиката. За да се гарантира безопасността на бегачите

От 14 часа на 11 ноември (сряда) до 18 часа на 15 ноември (неделя) ще бъде затворена за движение ул. „Хан Аспарух“ в участъка от площад „Тройката“ до ул. „Славянска“.

От 14 часа на 14 ноември (събота) до 16 часа на 15 ноември (неделя) ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили улица „Поморийска“ , паркингът на Северен плаж в Приморски Парк и улица „6-ти септември“, в участъка от ул. „Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата. За целта молим водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.

На 15 ноември (неделя) от 7:00 часа до 16:30 часа ще бъдат затворени за движение улиците, които са включени в маршрута на трасето. Това са:

бул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;

бул. „Стефан Стамболов“, в участъка от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Демокрация“;

ул. „24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. „Адам Мицкевич“ до ул. „Демокрация“;

ул. „Демокрация“, в участъка от бул. „Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Булаир“;

ул. „Булаир“, в участъка от ул. „Цар Симеон I“ до ул. „Константин Фотинов“;

ул. „Константин Фотинов“ от ул. „Булаир“ до ул. „Княз Александър Батенберг“

ул. „Цар Симеон I“ – в участъка от ул. „Булаир“ до ул. „Войнишка“;

ул. „6-ти септември“;

ул. „Филип Кутев“.

ул. Славянска“ от ул. „Филип Кутев“ до ул.“Булаир“

Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. „ Александровска“, бул. „ Сан Стефано“, бул. „ Стефан Стамболов“, ул. „ Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:00ч.-16:30ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му.

Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.

Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. „Алеко Богориди“, ул. „Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.

Промяна ще има и в маршрутите на някои от линиите в градския транспорт. Ето как ще се движат автобусите на 15 ноември (неделя):

Тази неделя - 15 ноември 2026 г., ще се проведе третото издание на Маратон Бургас. С цел безопасността на участниците се налага по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да бъдат затворени за движение на превозни средства участъци от пътната мрежа в града.

Въведената временна организация на движение налага промени и в градския транспорт, като за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите ще се движат по следните изменени маршрути:

Б1

от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга

В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА

Б2

от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга

В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА

Б11 и Б12

от Меден рудник: по маршрута до бул. Иван Вазов“ – бул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Областна управа, Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга

в посока Меден рудник: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Иван Вазов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера

11

по маршрута до бул. „Никола Петков“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера

12

по маршрута до Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Никола Петков“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга, Зорница, Зорница, бл. 14

8

от Автогара Запад - бул. "Мария Луиза" - надлез "Индустриална" - продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки: Мария Луиза, Сливница

от кв. Горно Езерово - без промяна на маршрута до надлез "Индустиална" - бул. "Мария Луиза" - Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки: Сливница, Мария Луиза

15

от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга

от Сарафово – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера

3, 6 , 32, Българово, Горица

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ – ул. Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга

от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище

допълнителни спирки: Стефан Стамболов

Поморие

от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. „Димитър Димов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Парк Езеро

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Зорница

от Поморие: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера