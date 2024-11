Най-новият T MARKET отвори врати на 14.11.2024 г. в гр. Бургас, кв. Славейков №186. Магазинът предлага широк асортимент от продукти, задоволявайки нуждите на всяко домакинство. Клиентите могат да намерят, както разнообразие от пресни плодове и зеленчуци, млечни продукти, прясно месо, замразени храни, напитки и стоки за домакинството, така и продукти собствени марки като WELL DONE, Extra Line, Месни изкушения, Mio and Rio и други. Продуктите се отличават с високо качество и атрактивни, достъпни цени, които отговарят на потребностите на всички наши клиенти.

„С откриването на петия ни магазин в гр. Бургас продължаваме да осигуряваме удобство и стойност за нашите клиенти, като предлагаме достъпни продукти с високи стандарти, “сподели Петър Павлов, CEO на Максима България. „Собствените ни марки са специално подбрани, за да осигурим на нашите клиенти най-доброто съотношение между цена и качество.“

Посетителите на новооткрития магазин могат да се възползват и от още намаления на избрани стоки и цели групи продукти чрез лоялната програма на T MARKET с карта „благодаря“.

Другите четири магазина в града също са позиционирани на удобни за клиентите:

- кв. „Славейков“, бл. 214;

- ул. „Константин Величков“ №34, на ъгъла с ул. „Странджа“ №2;

- ул. „Марагидик“ №17.

- Меден Рудник - бул. “Александър Георгиев Коджакафалията” №81

Работното време е всеки ден от 08:00 до 22:00 часа, като предлага удобство и качество за вашето ежедневно пазаруване.

Вижте повече специални оферти и промоции на https://tmarket.bg/.

ЗА T MARKET



T MARKET е част от литовската компания MAXIMA GRUPE, лидер в търговията с бързооборотни стоки в Прибалтика и значително присъствие в Полша. Максима България работи на българския пазар от 2005 г., като за 19 години успя да се превърне в една от водещите вериги магазини за хранителни стоки в България. Всяка година мрежата от магазини T MARKET интензивно се разраства. Към момента за компанията работят над 2 700 служители, превръщайки T MARKET в един от големите работодатели в България.