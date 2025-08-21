Ако искате август да е септември, както се пее в популярна българска песен, и да изнесете лятото с още месец напред, възможностите са добри и без много дни отпуск.

През този месец има два национални празника – 6 септември, когато отбелязваме Съединението на Княжество България и Източна Румелия, и 22 септември – Денят на независимостта на България.

Почивните дни за тези празници са на 8 септември, понеделник, и 22 септември, също понеделник.

Ако човек иска да удължи почивната си пауза, коствайки минимум работни дни, едната опция е да го направи с отпуск от 9 до 12 септември. Това са само четири работни дни, в които, ако вземете отпуск, си осигурявате общо девет почивни дни.

По подобен начин стоят нещата и около Деня на независимостта. Отпуск за работните дни от 23 до 26 септември, осигурява общо девет почивни дни.

Като цяло почивните дни през септември са 10, ако броим уикендите и празниците. Насладете им се преди началото на дългата нова учебна година.