Снимачен екип на УНИЦЕФ посети Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас и засне няколко видеа за дейността на Центъра за работа с украински деца.

По време на посещението децата участваха в различни занимания, показвайки как ежедневните игри, учебни дейности и творчески инициативи им помагат да се адаптират, да учат и да намират нови приятели в България.

Снимачният екип имаше възможност да се запознае отблизо с работата на педагозите и специалистите, които ежедневно полагат усилия да създадат сигурна, приятелска и мотивираща среда за децата и техните семейства.

Общностният център предлага дневна грижа за деца на възраст от 3 до 6 години, както и споделено пространство за учене за деца от 7 до 14 години, и се намира в сградата на детска градина „Райна Княгиня“ в к-с „Славейков“.

Центърът е изграден по проект на Община Бургас и УНИЦЕФ България. Той е резултат от подписването на Меморандум за разбирателство между Общината и Детския фонд на ООН, който има за цел да подкрепи местните политики за подобряване благосъстоянието на децата и младежите, социалното включване на уязвими деца и семейства, както и активното участие на децата и младежите в социалния и културния живот на Бургас.

Една от целевите групи са децата и младежите от украински семейства, разселени в община и област Бургас. Проектът се изпълнява от ЦПЛР – Бургас.

Заснетите видеа ще разкажат за добрите практики в подкрепа на украинските деца, намерили временен дом в България, и ще покажат как съвместните усилия на институциите, международните организации и местната общност могат да направят реална промяна в живота на всяко дете.