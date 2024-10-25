От днес Община Поморие има своя официална Viber общност – информационен портал, в който ще се публикуват актуални новини за предстоящи събития от различни сфери, които биха били интересни за голяма част от аудиторията или са от широко обществено значение. Целта на създадената общност е:

разширяване присъствието на Поморие в дигиталното пространство;

предоставяне на още един леснодостъпен канал, достигащ до повече хора.

Всеки може да добавя нови участници в официалната Viber общност, като всеки нов член ще има възможността да преглежда пълната история на публикациите в чата. Вярваме, че така с общи усилия ще осигурим още по-добра осведоменост за случващото се на територията на общината – обществени обсъждания, музикални и спортни събития, изложби, конкурси, инициативи, фестивали, представяния на книги, театрални представления, прожекции, ремонтни дейности, изпълнение на проекти и други. Повече снимки, видеа и допълнителна информация ще бъдат публикувани в официалната ни Facebook страница – https://www.facebook.com/PomorieMunicipality

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