Бургас изгуби голямо име в сферата на изкуството - световнопризнатия скулптор -Огнян Петков.

Кметът Димитър Николов изказва съболезнования на неговите близки, приятели и колеги.

„Всички скърбим за загубата на обичания и уважаван от всички нас и изключително талантлив Огнян Петков.

Той ще бъде запомнен с удивителния си и неповторим творчески почерк.

Огнян Петков влагаше цялото си сърце и душа в своите творчески проекти, а въображението и таланта му ги превърнаха в естетически и символични послания за поколенията.

Поклон пред светлата му памет.“

Огнян Петков има многобройни изяви в Германия, Франция, Чехия, Русия.

Нигови творби са притежание на президентите Бил Клинтън и Кирсан Илюмжинов, Колекция "Жорж Екли", Колекция "Българска скулптура" на Министерство но външните работи.