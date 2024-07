Уикенд на музиката ще оцвети летните дни в Бургас през следващата седмица. Очаква ни вълнуващ тематичен с любимо събитие - музикалният фестивал "Джаз в Бургас". За да е още по-релаксиращо усещането, почивните дни ще започнат още от 11 юли, четвъртък, когато е и началото на феста. А през август ще бъде и втората част от престижното издание.

В дните от 11 юли до 13 юли включително експозиционен център „Флора“ ще бъде притегателна точка за качествена музика и страхотни изпълнители. За новини около „Джаз в Бургас“ може да следите страницата на събитието: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057390552759.

С годините събитието, организирано с желание от Община Бургас, си създаде редовна публика от ценители, които се наслаждават на стилен джаз, изпълнен от виртуози от страната и чужбина под звездното нощно небе. Билети за „Джаз в Бургас“ се продават в каса „Часовника“, каса експоцентър "Флора" и в мрежата на Eventim. Ето и участниците в новото издание:



11 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

20:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Открита сцена

ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ „ДЖАЗ В БУРГАС“

„DAVID DOWER TRIO“ със специален гост KIM MAY – бас,

David Dower – пиано, Elliot Frost – китара и Matt Fisher – ударни

„PALOMA“ – Мирослава Кацарова – вокал, Мирослав Турийски – пиано

Александър Леков – бас, Младен Димитров – перкусии

КВАРТЕТ „PERFECT“ – Ивелина Христова – цигулка, Диляна Давидова – цигулка

Мария Венкова – виола, Антоанина Юрганджиева – виолончело

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Билети: каса Часовника и Eventim

За повече информация тел. 0894 898098



12 ЮЛИ /ПЕТЪК/

20:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Открита сцена

ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ „ДЖАЗ В БУРГАС“

„MULTILINGUAL – THE MUSIC SPEAKS ABOUT LOVE“

Джорджия Павлова – вокал, Илко Градев – акордеон, Влади Михайлов – бас, Стоил Иванов – ударни

„TURN TO LOVE – Антони Дончев – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас

Васил Вутев – барабани

21:00 часа

Остров „Света Анастасия“

КУПОН НА ОСТРОВА '24

Държавна опера – Бургас представя ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ,

вечер на класическото френско кино

Диригент – Деян Павлов

Солисти: Нона Кръстникова – сопран и Яни Николов – тенор

Оркестър на Държавна опера – Бургас

Билети: каса Опера, каса Часовника, мрежите на Eventim и Grabo

Отплаване от пристанище Бургас, Магазия 1 в 20:00 часа

13 ЮЛИ /СЪБОТА/

18:30 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“

Представление на Държавен куклен театър – Бургас

20:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Открита сцена

ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ „ДЖАЗ В БУРГАС“

„MARTIN MARKOV TRIO“ – Мартин Марков – пиано,

Михаил Иванов – контрабас, Атанас Попов – барабани

„WILL SANTT“ – вокал / китара

Сао Паоло – Бразилия

20:30 часа

Летен театър, Приморски парк

„КЛЕТКА ЗА ПЕПЕРУДИ“ – постановка от Жан Поаре

представя ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна

EVENTIM: https://bit.ly/КлеткаБургасЛетен

https://www.eventim.bg/bg/bileti/kletka-za-peperudi-burgas-leten-teatr-638504/event.html

Grabo.bg: https://bit.ly/ КлеткаБургасЛетенГрабо

https://grabo.bg/burgas/postanovka-0sn57

Каса Часовника, тел.: 089 4480744

21:00 часа

Остров Света Анастасия

КОНЦЕРТ НА БЕЛОСЛАВА

Билети в Туристически информационен център – Часовника, Магазия 1, events.gotoburgas.com и Grabo.bg

Отплаване от пристанище Бургас, Магазия 1 в 20:00 часа

14 ЮЛИ /НЕДЕЛЯ/

18:30 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

„ДВЕ ПРЪЧКИ И ТРИ СЪЧКИ“

Представление на Държавен куклен театър – Бургас

20:30 часа

Летен театър, Приморски парк

„НАШЕНЕЦ“ ПО ЧУДОМИР

МОНОСПЕКТАКЪЛ НА МАРИУС КУРКИНСКИ

Билети: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/407

Билети: каса НХК – 0894898098

Начало: 20:30 часа

ОТ 12 ДО 14 ЮЛИ

от 10:30 до 18:30 часа

Дружество на художниците – Бургас

ОБЩА ИЗЛОЖБА „ПРИЯТЕЛИ“

Спортна зала „Бойчо Брънзов“, ж. к Зорница

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА „МОРСКИ ГРАЦИИ“

Организатор: СКХГ „Олимпия 74“

* Снимка: Диди Андреева