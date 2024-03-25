Трима водачи са пострадали леко след инцидент, станал докато чакат на светофар. На 22 март около 14.53 ч. на кръстовището на бургаските улици “Булаир” и “Константин Фотинов” лек автомобил “Опел Зафира”, с бургаска регистрация, управляван от 58-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена с пътните условия и пътния трафик скорост блъска спрели пред него на червен сигнал на светофара лек автомобил “Пежо Експерт”, със сливенска регистрация, управляван от 44-годишна жена от Сливен, който отскача напред и блъска лек автомобил “Киа Сийд”, с бургаска регистрация, управляван от 45-годишен бургазлия, а той от своя страна удря автомобила пред него – “Рено Клио”, със софийска регистрация, управляван от 37-годишна бургазлийка. От ПТП пострадали : водачите на лек автомобил “Опел Зафира”, лек автомобил “Пежо” и лек автомобил „Киа”, които са прегледани в УМБАЛ - Бургас и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.