Калин Стоянов избухна срещу Демерджиев: България е първа по смъртност на пътя

Остра атака срещу вътрешния министър Иван Демерджиев отправи бившият ръководител на МВР и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов след поредната трагедия на българските пътища. Повод за гневната му реакция стана катастрофата между Добрич и Балчик, при която загинаха трима младежи. В публикация във Фейсбук Стоянов обвини Демерджиев, че непрекъснато обявява нови мерки за пътна безопасност, но резултатите показват увеличаване на жертвите.

Бившият вътрешен министър направи хронология на публичните обещания на Демерджиев през последните месеци. Той припомни анонсираните промени в наредбите, призивите към Агенция „Пътна инфраструктура“ и одобрения от правителството пакет от 31 мерки за намаляване на пътния травматизъм. Според Стоянов обаче тези инициативи не са довели до очакваното подобрение, а отговорните институции продължават да допускат тежки пропуски.

В подкрепа на критиките си депутатът посочи тревожната статистика на МВР. Според цитираните от него данни от началото на годината при близо 6000 тежки катастрофи са загинали 439 души, а ранените надхвърлят 7400. За същия период на миналата година жертвите са били 386, което означава увеличение с 53 души. Стоянов твърди още, че България е изпреварила Румъния по смъртност на пътя в Европа, като отправя обвинения и към други представители на институциите, отговорни за безопасността на движението.

Особено остър е тонът му към Демерджиев, когото обвинява в разминаване между публичните заявления и реалните действия. Стоянов поставя въпроса кой ще понесе отговорност за увеличаването на жертвите и предупреждава, че страната е изправена пред прекъсване на дългогодишната тенденция за намаляване на загиналите при катастрофи.

Публикуваме пълната му позиция без редакторска намеса:

За съжаление, денят започва с новината за поредното тежко пътнотранспортно произшествие, при което този път са загинали трима младежи! Ситуацията в България е повече от критична! Явно само министърът на МВР Демерджиев все още не го е разбрал. За сметка на това пък периодично декламира колко много е свършил по темата за пътната безопасност, но борбата с пътния травматизъм не се води на приказки, а с решителни действия.

Кратка хронология на празните приказки на Демерджиев, на които вероятно и той не си вярва:

08.06.2026 г. - „Започваме незабавни действия по изменения на наредби за пътна безопасност“.

25.06.2026 г. - Демерджиев настоява АПИ „да се събуди и да заработи като МВР“.

09.09.2026 г. - „Обединяваме контрола в МВР. Правителството одобри пакет от 31 мерки, насочени към повишаване на пътната безопасност“.

Благодарение на всички тези грандиозни мерки и действия от страна на Демерджиев, той се пребори България да заеме първото място в Европа по смъртност на пътя. Доскоро Румъния беше водач в тази трагична класация, но с активната намеса на Демерджиев и Шишков, България вече е водач по загинали на пътя в Европа след ПТП.

Само за първите 15 дни на настоящия месец ноември загиналите по пътя са 24, а ранените са 302.

От началото на годината до момента в резултат на близо 6000 ПТП живота си са загубили 439 души, а ранените са над 7400!

За същия период миналата година броят на жертвите по пътищата е бил 386.

Казано по друг начин, в резултат на крутите мерки на Демерджиев, Шишков и други отговорни за пътната безопасност, тази година до момента имаме 53 жертви повече по пътищата в сравнение със същия период на миналата година.

Това ще бъде първата година от много време назад, в която имаме ръст на броя на жертвите в сравнение с предходната.

Равносметката от неадекватното управление на различните структури, отговорни за пътния травматизъм в България, е:

- огромен ръст на броя на жертвите по пътя;

- челно място за България в зловещата класация за смъртност на пътя в Европа.

Не ни остава нищо друго, освен да “благодарим” на двамата адаши Ивановци и на всички останали, които допринесоха за тези „успехи“ на България в тази черна статистика.