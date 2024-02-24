Светият Синод отлага избора на нов Сливенски митрополит. Това научи NOVA. Светият Синод заседава за това легитимен ли е епархийският избор на нов Сливенски митрополит. По темата беше внесен доклад на временния наместник на епархията - Варненският митрополит Йоан.



След гласуване миналата неделя, избирателите определиха двама епископи, от които Синодът да избере един начело на Сливенска митрополия - Агатополски Йеротей и Константийски Михаил.

При ново гласуване е напълно възможно да бъдат избрани други епископи, от които Синодът да избере достоен.

Светият Синод е преценил, че вотът е невалиден и не е организиран по надлежния ред.