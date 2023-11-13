Странен пътен инцидент е станал в района на северния паркинг в Стария Несебър. Лека кола «Шкода Кодиак», с украинска регистрация, която била с побитости по левите врати и в областта на заключващия механизъм, побитости по предния ляв калник и предния капак, деформации и счупвания по предната броня в лявата й част, пукнато предно обзорно стъкло и отворени две предни въздушни възглавници и без водач, блъснал паркиран микробус «Опел Мовано». Микробусът бил с немска регистрация и в него спял 57-годишния му собственик, който е немски гражданин, влязъл в България същия ден през ГКПП - Русе «Дунав мост». По негови данни след пътния инцидент неизвестния водач преместил автомобила си на около 30 м. и избягал. По случая е образувано досъдебно производство.