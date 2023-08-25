Васил Божков пристигна в България с полет от Дубай. Във Facebook бизнесменът написа: „Кацнах. Имам среща с бухалките”.
Полицейско присъствие на летище София е засилено. Пред Вип Салона на Терминал 1 са разположени полицейски бус и патрулни коли.
Вътрешният министър Калин Стоянов обясни, че Божков ще бъде посрещнат, приведен при прокурор, където ще му бъдат повдигнати обвинения, и ще бъде задържан.
източник и кадър NOVA
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