Васил Божков пристигна в България с полет от Дубай. Във Facebook бизнесменът написа: „Кацнах. Имам среща с бухалките”.

Полицейско присъствие на летище София е засилено. Пред Вип Салона на Терминал 1 са разположени полицейски бус и патрулни коли.

Вътрешният министър Калин Стоянов обясни, че Божков ще бъде посрещнат, приведен при прокурор, където ще му бъдат повдигнати обвинения, и ще бъде задържан.

източник и кадър NOVA