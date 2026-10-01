През изминалата седмица в Спортна зала “Нефтохимик” се състоя международен турнир по спортна стрелба "Burgas cup" - Grand Prix Burgas 2026 организиран от Спортен Стрелкови Клуб Бургас с подкрепата на Община Бургас и Български стрелкови съюз.

Над 100 участника се включиха в надпреварата

Ето и някой интересни факти за турнира:

- за пръв път в историята на града, Бургас е основен организатор на международен турнир по спортна стрелба;

- за пръв път в България се дава възможност на пара-стрелци да участват в турнир на такова ниво;

- за пръв път в България се провежда дисциплината “combo” (смесен отбор от пушка и пистолет);

- за пръв път на състезание от такова ниво се дава възможност на некартотекирани участници да се състезат (деца и семейни отбори - родител и дете);

- бяха раздадени и рекордни за спортната стрелба в България парични награди от 1-во до 8-ми място включително;

- беше организирано плажно парти за всички на залез слънце на плажа в Бургас.

Последният ден от състезанието - Grand Prix Burgas 2026 при пистолетите беше спечелена от румънският национал Luka Joldea, а при пушките от Теодора Боянова.

Общо в трите състезателни дни, бургаските стрелци завоюваха седем медала в различни дисципли на пушка и пистолет.