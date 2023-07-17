В събота сутрин в Районно управление - Несебър е било получено съобщение за това, че на провлака между Стария и Новия Несебър има мъж в безпомощно състояние, паднал от електрическа триколка. Станало ясно, че това е 60-годишен несебърлия, който е откаран в УМБАЛ – Бургас, където около 15.00 ч. починал. По случая е образувано досъдебно производство.
Трима мъже - 38-годишен от Враца, 23-годишен от Благоевград и 44-годишен от Видин, са били задържани на 15 юли от служители от отдел “Криминална п…
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