Община Бургас и „Бургасбус“ съобщиха какви промени и графици ще са в сила за градския транспорт в дните около Коледа и Нова година. Запознайте се с тях.
Отсега бургазлии и гостите на града могат да са сигурни, че от 23.00 ч. на 31.12.2021 г. до 02.00 ч. на 01.01.2022 г. по линии Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00, 01:00 и 02:00. С тези курсове пътуването ще е безплатно!
През дните на Коледните и Новогодишните празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2021 и 01, 02, 03.01.2022 г.) линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените разписания за празнични /неделни/ дни, със следните изменения:
* На 24.12.2021 г. /празник/ последните курсове ще се изпълняват така:
№ 3 от Бургас 21:50 от кв. „Банево“ 21:15
№ 6 от Бургас 21:00 от кв. „Рудник“ 20:20
№ 7 от Бургас 21:10 от кв. „Д. Езерово“ 20:35
№ 7А от Бургас 20:30 от кв. „Лозово“ 20:55
№ 8 от Бургас 20:30 от кв. „Г. Езерово“ 21:00
№ 15 от Бургас 21:00 от кв. „Сарафово“ 21:15
№ 17 от Бургас 20:00 от кв. „Крайморие“ 20:30
По останалите линии на гр. Бургас:
№ Б1 – 22:10 от Терминал „Меден рудник“, 22:10 от Терминал „Изгрев“
№ Б2 – 21:55 от Терминал „Меден рудник“, 21:55 от Терминал „Славейков“
№ Б11 – 22:05 от Терминал „Меден рудник“, 22:15 от Терминал „Изгрев“
№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“
№ 9 – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“
№ 11 – 22:05 от Терминал „Славейков“
№ 12 – 22:05 от Терминал „Славейков“
* На 31.12.2021 г. /делник/ последните курсове ще се изпълняват така:
№ 3 от Бургас 21:50 от кв. „Банево“ 21:25
№ 6 от Бургас 21:20 от кв. „Рудник“ 21:00
№ 7 от Бургас 21:00 от кв. „Д. Езерово“ 21:00
№7А от Бургас 20:00 от кв. „Лозово“ 20:25
№ 8 от Бургас 20:50 от кв. „Г. Езерово“ 20:50
№15 от Бургас 21:30 от кв. „Сарафово“ 21:45
№17 от Бургас 20:00 от кв. „Крайморие“ 20:30
По останалите линии на гр. Бургас:
№ Б1 – 22:10 от Терминал „Меден рудник“, 22:10 от Терминал „Изгрев“
№ Б2 – 22:25 от Терминал „Меден рудник“, 22:25 от Терминал „Славейков“
№ Б11- 22:05 от Терминал „Меден рудник“, 22:15 от Терминал „Изгрев“
№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“
№ 9 – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“
№ 11 – 22:05 от Терминал „Славейков“
№ 12 – 22:05 от Терминал „Славейков“
* На 25.12.2021 г. и 01.01.2022 г. първите курсове ще се изпълняват така:
№ 3 от Бургас 7:00 от кв. „Банево“ 6:45
№ 6 от Бургас 7:20 от кв. „Рудник“ 6:40
№ 7 от Бургас 6:35 от кв. „Д. Езерово“ 6:35
№ 7А от Бургас 7:00 от кв. „Лозово“ 7:25
№ 8 от Бургас 6:50 от кв. „Г. Езерово“ 7:20
№ 15 от Бургас 6:55 от кв. „Сарафово“ 6:40
№ 17 от Бургас 6:50 от кв. „Крайморие“ 7:20
По останалите линии на гр. Бургас - № Б1, Б2, Т1, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11 и 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.
* В дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2021 и 01, 02, 03.01.2022 г.) всички междуселищни линии ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:
- На 24.12.2021 г. последният курс по линия № 18 ще се изпълнява:
от Бургас (№18А) – 19:00 ч.;
от Извор ( №18А) – 19:55 ч.
- На 31.12.2021 г. /делник/ последният курс по линия № 18 ще се изпълнява:
от Бургас (№ 18) – 18:30 ч.;
от Извор (№18) – 19:25 ч.
- На 25.12.2021 г. и на 01.01.2022 г. първите курсове по линиите ще се изпълняват така:
№ 18А Бургас - Твърдица – Маринка - Извор
от Бургас /до Извор/ 08:10
от Извор 09:05
№ 32 Бургас - Драганово
от Бургас 08:30
от Драганово 09:30
№ 16 Бургас - Полски извор
от Бургас 08:40
от Полски извор 09:40
Бургас - Българово
от Бургас 07:00
от Българово 08:20
Бургас – Поморие
от Бургас 08:30
от Поморие 09:30
Бургас - Созопол
от Бургас 08:00
от Созопол 09:00
Крушевец - Бургас
от Крушевец 08:00
Равна гора - Бургас
от Бургас 11:00
от Равна гора 12:00
Линия Габър - 17:30 ч. от Бургас
- на 24, 25, 27, 28.12.2021 г., 01, 03.01.2021 г. няма да се изпълнява
- на 26.12.2021 г. и на 02.01.2022 г. ще се изпълнява
* За периода от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. продавачите на билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти така:
Транспортна къща
- на 29, 30.12.2021 – от 07:00 до 18:45 ч.
- на 24, 25, 26, 27, 28, 31.12.2021, 01 и 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни
Терминал „Меден рудник“
- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 16:15 ч.
- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:15 ч.
- на 31.12.2021 г. – от 06:30 до 16:15 ч.
Автогара Юг
Kаса карти градски транспорт
- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 15:45 ч.
- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:45 ч.
- на 31.12.2021 г. - от 06:30 до 16:15 ч.
Kаса междуселищни билети и карти
- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни
- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 17:15 ч.
- на 31.12.2021 г. – от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 16:15 ч.
Автогара Запад
- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 15:45 ч.
- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:45 ч.
- на 31.12.2021 г. - от 06:30 до 16:15 ч.
Каса Поморие
- на 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни.
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