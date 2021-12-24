Община Бургас и „Бургасбус“ съобщиха какви промени и графици ще са в сила за градския транспорт в дните около Коледа и Нова година. Запознайте се с тях.

Отсега бургазлии и гостите на града могат да са сигурни, че от 23.00 ч. на 31.12.2021 г. до 02.00 ч. на 01.01.2022 г. по линии Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00, 01:00 и 02:00. С тези курсове пътуването ще е безплатно!

През дните на Коледните и Новогодишните празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2021 и 01, 02, 03.01.2022 г.) линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените разписания за празнични /неделни/ дни, със следните изменения:

* На 24.12.2021 г. /празник/ последните курсове ще се изпълняват така:

№ 3 от Бургас 21:50 от кв. „Банево“ 21:15

№ 6 от Бургас 21:00 от кв. „Рудник“ 20:20

№ 7 от Бургас 21:10 от кв. „Д. Езерово“ 20:35

№ 7А от Бургас 20:30 от кв. „Лозово“ 20:55

№ 8 от Бургас 20:30 от кв. „Г. Езерово“ 21:00

№ 15 от Бургас 21:00 от кв. „Сарафово“ 21:15

№ 17 от Бургас 20:00 от кв. „Крайморие“ 20:30

По останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1 – 22:10 от Терминал „Меден рудник“, 22:10 от Терминал „Изгрев“

№ Б2 – 21:55 от Терминал „Меден рудник“, 21:55 от Терминал „Славейков“

№ Б11 – 22:05 от Терминал „Меден рудник“, 22:15 от Терминал „Изгрев“

№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“

№ 9 – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“

№ 11 – 22:05 от Терминал „Славейков“

№ 12 – 22:05 от Терминал „Славейков“

* На 31.12.2021 г. /делник/ последните курсове ще се изпълняват така:

№ 3 от Бургас 21:50 от кв. „Банево“ 21:25

№ 6 от Бургас 21:20 от кв. „Рудник“ 21:00

№ 7 от Бургас 21:00 от кв. „Д. Езерово“ 21:00

№7А от Бургас 20:00 от кв. „Лозово“ 20:25

№ 8 от Бургас 20:50 от кв. „Г. Езерово“ 20:50

№15 от Бургас 21:30 от кв. „Сарафово“ 21:45

№17 от Бургас 20:00 от кв. „Крайморие“ 20:30

По останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1 – 22:10 от Терминал „Меден рудник“, 22:10 от Терминал „Изгрев“

№ Б2 – 22:25 от Терминал „Меден рудник“, 22:25 от Терминал „Славейков“

№ Б11- 22:05 от Терминал „Меден рудник“, 22:15 от Терминал „Изгрев“

№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“

№ 9 – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“

№ 11 – 22:05 от Терминал „Славейков“

№ 12 – 22:05 от Терминал „Славейков“

* На 25.12.2021 г. и 01.01.2022 г. първите курсове ще се изпълняват така:

№ 3 от Бургас 7:00 от кв. „Банево“ 6:45

№ 6 от Бургас 7:20 от кв. „Рудник“ 6:40

№ 7 от Бургас 6:35 от кв. „Д. Езерово“ 6:35

№ 7А от Бургас 7:00 от кв. „Лозово“ 7:25

№ 8 от Бургас 6:50 от кв. „Г. Езерово“ 7:20

№ 15 от Бургас 6:55 от кв. „Сарафово“ 6:40

№ 17 от Бургас 6:50 от кв. „Крайморие“ 7:20

По останалите линии на гр. Бургас - № Б1, Б2, Т1, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11 и 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.

* В дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2021 и 01, 02, 03.01.2022 г.) всички междуселищни линии ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:

- На 24.12.2021 г. последният курс по линия № 18 ще се изпълнява:

от Бургас (№18А) – 19:00 ч.;

от Извор ( №18А) – 19:55 ч.

- На 31.12.2021 г. /делник/ последният курс по линия № 18 ще се изпълнява:

от Бургас (№ 18) – 18:30 ч.;

от Извор (№18) – 19:25 ч.

- На 25.12.2021 г. и на 01.01.2022 г. първите курсове по линиите ще се изпълняват така:

№ 18А Бургас - Твърдица – Маринка - Извор

от Бургас /до Извор/ 08:10

от Извор 09:05

№ 32 Бургас - Драганово

от Бургас 08:30

от Драганово 09:30

№ 16 Бургас - Полски извор

от Бургас 08:40

от Полски извор 09:40

Бургас - Българово

от Бургас 07:00

от Българово 08:20

Бургас – Поморие

от Бургас 08:30

от Поморие 09:30

Бургас - Созопол

от Бургас 08:00

от Созопол 09:00

Крушевец - Бургас

от Крушевец 08:00

Равна гора - Бургас

от Бургас 11:00

от Равна гора 12:00

Линия Габър - 17:30 ч. от Бургас

- на 24, 25, 27, 28.12.2021 г., 01, 03.01.2021 г. няма да се изпълнява

- на 26.12.2021 г. и на 02.01.2022 г. ще се изпълнява

* За периода от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. продавачите на билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти така:

Транспортна къща

- на 29, 30.12.2021 – от 07:00 до 18:45 ч.

- на 24, 25, 26, 27, 28, 31.12.2021, 01 и 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни

Терминал „Меден рудник“

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:15 ч.

- на 31.12.2021 г. – от 06:30 до 16:15 ч.

Автогара Юг

Kаса карти градски транспорт

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 15:45 ч.

- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:45 ч.

- на 31.12.2021 г. - от 06:30 до 16:15 ч.

Kаса междуселищни билети и карти

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни

- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 17:15 ч.

- на 31.12.2021 г. – от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 16:15 ч.

Автогара Запад

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – от 08:00 до 15:45 ч.

- на 29 и 30.12.2021 г. – от 06:30 до 17:45 ч.

- на 31.12.2021 г. - от 06:30 до 16:15 ч.

Каса Поморие

- на 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.12.2021, 01, 02 и 03.01.2022 г. – почивни дни.