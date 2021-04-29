През месец май сметопочистващата фирма „Нелсен чистота“ ще извърши мащабно миене на улиците в Бургас. Дейностите ще обхванат всички зони и квартали на града, като екипите ще работят по дневен и нощен график.

График за дневни миене на улици в Бургас:

05.05.2021г. ЦАУ „Зора“ - вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“ ул. „Константин Величков“, бул. „24-ти пехотен черноморски полк“.

07.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“ - вътрешноквартални улици в зона А.

08.05.2021г. ЦАУ „Приморие“ – в участъка, заключен между улици „Булаир“, ул. „Константин Фотинов“, княз „Ал. Батенберг и ул. „Цар Симеон I”, гаров площад; в участъка, заключен между бул. „Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Одрин“.

10.05.2021г. ЦАУ „Освобождение“ - вътрешно квартални улици, заключени между ул. „Тракия“, ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов“.

11.05.2021г. ЦАУ „Изгрев“

Комплекс „Зорница“ – в участъка, заключен между бул. „Димитър Димов“, ул. „Атанасовско Езеро“, Вътрешна улица между бл.11,13,15,17,19 и улица към ЦАУ „Изгрев“

12.05.2021г. ЦАУ „Зора“

Комплекс „Братя Миладинови“ – в участъка, заключен между улиците „Струга“, „Ванче Михайлов“, „Шар планина“ и ул. „Одрин“.

13.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици зона Б.

14.05.2021г. ЦАУ „Приморие“ – в участък, заключен между улици „Цар Калоян“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мария Луиза“ и бул. „Сан Стефано“.

17.05.2021г. ЦАУ „Освобождение“

18.05.2021г. ЦАУ „Изгрев“

Комплекс „Зорница“ – в участъка, заключен между ул. „Атанасовско езеро“, вътрешна улица между блокове 11, 13, 15, 17, 19 и улицата към ЦАУ „Изгрев“ и бул. „Никола Петков“.

19.05.2021г. ЦАУ „Зора“

Вътрешноквартални улици, заключени между бул. „Демокрация“, ул. Константин Величков“, бул. „24-ти пехотен черноморски полк“.

20.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици зона В.

Кв. „Горно Езерово“ (маршрут на градския транспорт).

21.05.2021г. ЦАУ „Приморие“

В участъка, заключен между улиците „Булаир“, „Константин Фотинов“, „Княз Ал. Батенберг“ и „Цар Симеон I”, гаров площад, както и в участъка, заключен между бул. „Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Одрин“.

25.05.2021г.; ЦАУ „Изгрев“

Комплекс „Изгрев“ - вътрешноквартални улици, заключени между ул. „Димитър Димов“, ул. „Транспортна“, ул. „Никола Петков“, ул. „Петко Задгорски“.

26.05.2021г. ЦАУ „Зора“

Вътрешноквартални улици, заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ до района на стадион „Лазур“.

27.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици в зона Г и селото.

28.05.2021г. ЦАУ „Приморие“

Бул. „Демокрация“ с пресечките към ул. „Цар Симеон I”

График за нощно миене на улици в Бургас:

05.05.2021 г. ЦАУ „Зора“

Вътрешноквартални улици, заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Места“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, ул. „Васил Петлешков“.

07.05.2021 г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици в зона Г, кв. „Крайморие“.

08.05.2021 г. ЦАУ „Приморие“ – в участъка, заключен от бул. „Демокрация“, ул. „Цар Симеон I“, бул. „Сан Стефано”.

10.05.2021 г. ЦАУ „Освобождение“

В района, заключен между ул. „Лазар Маджаров“, ул. „Янко Комитов“, ул. „Тракия“, пространството между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Струга“ и ул. „Даме Груев“.

Кв. „Долно Езерово“ (маршрут на градския транспорт, в участъка, заключен от улиците „Захари Зограф“, „Георги Дълбошки“, „Петко Д. Петков“, „Дубровник“, „Дряново“).

11.05.2021г. ЦАУ „Изгрев“

Вътрешноквартални улици, заключени между ул. „Димитър Димов“, ул. „Транспортна“, ул. „Никола Петков“, ул. „Петко Задгорски“.

кв. „Сарафово“ (маршрут на градския транспорт).

12.05.2021г. ЦАУ „Зора“

Комплекс „Братя Миладинови“, в участъка, заключен между ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“.

13.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици в зона В; кв. „Горно Езерово“ – маршрут на градския транспорт

14.05.2021г. ЦАУ „Приморие“

В участъка, заключен между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Славянска“, ул. „Булаир“, бул. „Христо Ботев“ , (гаров площад); кв. „Крайморие“.

17.05.2021 г. ЦАУ „Освобождение“

Вътрешноквартални улици, заключени между ул. „Тракия“, ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов“, кв. „Долно Езерово“ (маршрут на градския транспорт, в участъка, заключен от улици „Захари Зограф“, „Георги Дълбошки“, „Петко Д. Петков“, „Дубровник“, „Дряново“).

18.05.2021г.; ЦАУ „Изгрев“

Комплекс „Зорница“ – вътрешнокварални улици, заключени между ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Димитър Димов“, бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Никола Петков“;

Кв. „Сарафово“ - от кръгово кръстовище на Летище Бургас, в участъка, заключен между улиците „Брацигово“, „Ангел Димитров“, „Мусала“ и „Антон Иванов“.

19.05.2021 г. ЦАУ „Зора“

Вътрешноквартални улици, заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ до района на стадион „Лазур“.

20.05.2021 г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици в зона А, кв. „Горно Езерово“ (маршрут на градския транспорт).

21.05.2021 г. ЦАУ „Приморие“

Бул. „Демокрация“ с пресечките към ул. „Цар Симеон I”.

25.05.2021 г. ЦАУ „Изгрев“

Комплекс „Изгрев“ – в участъка, заключен между улиците „Транспортна“, „Димитър Аврамов“,

„Никола Петков“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв. „Сарафово“ (в участъка, заключен между улиците „Ангел Димитров“, „Мусала“, ул. „Черно Море“ и ул. „Прибойна“).

26.05.2021г. ЦАУ „Зора“

Вътрешноквартални улици, заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ до района на стадион „Лазур“;

Вътрешноквартални улици, заключени между ул. „Одрин, бул. „Сан Стефано“, ул. „Тодор Александров“, вкл. район на автогара „Запад“.

27.05.2021г. ЦАУ „Възраждане“

Вътрешноквартални улици в зона Г и селото; кв. „Крайморие“.

28.05.2021г. ЦАУ „Приморие“ – в участъка, заключен от ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“, бул. „Иван Вазов“, вътрешноквартални улици и посочените булеварди.