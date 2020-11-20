Шофьор от Сливен с отнета книжка опита да подкупи полицаи в Бургас, арестуваха го

35-годишен мъж от Сливен е бил задържан. На 19-и ноември около 09.00 ч. на бургаската улица “Одрин”, на входа на завод “Елкабел”, служители от Второ Районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил “Киа Спортидж”, със софийска регистрация, управляван от 35-годишния мъж от Сливен, като установили, че водачът шофира след като е лишен от това право. С цел осуетяване съставянето на акт, 35- годишният мъж подхвърлил в служебния полицейски автомобил “Грейт Уол Ховър” четири банкноти от по 50 лв. Своевременно е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.