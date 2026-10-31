Подготовката за утрешния втори тур на президентските избори в Бургаска област приключва, като всички 653 машини за гласуване вече са разпределени по избирателните секции. Устройствата са транспортирани под полицейска охрана и в момента преминават през необходимите технически проверки, съобщава BGNES.

За нормалното протичане на машинния вот ще се грижат близо 180 техници, които ще отговарят за обслужването на устройствата. Сигурността и общественият ред в областта са поверени на 1050 служители на МВР, които са ангажирани в охраната на изборния процес.

В съставите на секционните избирателни комисии (СИК) са направени промени, като около 10% от членовете им са заменени. Рокадите се налагат заради неявили се на първия тур лица или предварително заявени отсъствия.

Зала „Арена Бургас“ вече е подготвена да приеме и обработи протоколите от секционните комисии веднага след края на изборния ден. Организацията в региона е във финалния си етап, като основните дейности по изборната инфраструктура са изпълнени.